Tutto fatto: il Parma si regala il grande colpo della sua campagna acquisti. Gervinho, infatti, sarà un nuovo giocatore degli emiliani: l'ivoriano ha firmato il contratto che lo legherà alla sua nuova squadra per i prossimi tre anni, con scadenza 2021. Per l'esterno si tratta di un ritorno in Italia, dopo le tre stagioni passate alla Roma tra il 2013 e il 2016.