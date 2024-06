Udinese, potrebbe tornare Alexis Sánchez: i dettagli

Alexis Sánchez potrebbe tornare all'Udinese. Il club friulano fu la prima squadra in Italia dell'attaccante classe 1998, ora alla sua seconda esperienza all'Inter, e potrebbe riaccoglierlo dopo 13 anni.

Se dovesse abbassare le pretese, Sánchez potrebbe essere un clamoroso colpo di mercato per il club bianconero.

L'esperienza all'Udinese fu un momento chiave della carriera dell'attaccante cileno, che nel 2011 lasciò l'Italia per vestire le maglie dei club più prestigiosi d'Europa: prima il Barcellona, fino al 2014, poi l'Arsenal, fino al 2018, e infine il Manchester United, dove rimase fino al 2019, anno in cui andò all'Inter.

Dopodiché, nel 2022, il classe '88 si è trasferito al Marsiglia, prima di tornare in nerazzurro la scorsa estate. Nella stagione appena conclusa ha collezionato 33 presenze, realizzando 4 gol e 5 assist.