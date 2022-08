Galatasaray, Torreira partito da Linate. Il club turco annuncia l'inizio della trattativa

Lucas Torreira è partito da Linate per iniziare la sua nuova esperienza con il Galatasaray

Lucas Torreira è pronto a iniziare la sua nuova avventura in Turchia. Il centrocampista uruguaiano, infatti, è partito da Linate Prime per iniziare l'esperienza con la maglia del Galatasaray.

L'uruguaiano è partito con un jet privato del Galatasaray (con lui anche Arda Turan, centrocampista classe 1987 attualmente svincolato), che farà tappa a Bruxelles dove si trova Mertens, anche lui pronto a iniziare l'avventura in Turchia con il Galatasaray.

Il comunicato del Galatasaray

Dopo la partenza del giocatore da Milano, il Galatasaray ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram per annunciare l'inizio della trattativa con l'Arsenal e Torreira per il trasferimento dell'ex Fiorentina in Turchia. Questo il comunicato del club turco:

"Sono iniziate le trattative ufficiali con il calciatore e il suo club, The Arsenal Football Club PLC, in merito al trasferimento del calciatore professionista Lucas Sebastian Torreira Di Pascua al nostro club".

I numeri di Torreira

Nell'ultima stagione con la maglia della Fiorentina, Torreira ha raccolto 31 presenze e mettendo a segno 5 gol. Prestazioni eccellenti dell'uruguaiano, che ha saputo dare grande equilibrio al centrocampo della Viola. Adesso l'ex Atletico Madrid è pronto a vestire la maglia del Galatasaray.