Torino, si lavora per portare in Italia Vlasic del West Ham

Il Torino punta Vlasic come rinforzo per l'attacco. Il croato è in uscita dal West Ham

Il Torino è al lavoro per poter dare rinforzi a Ivan Juric. Al momento, il direttore Vagnati è a lavoro per portare in Italia Vlasic. Il croato al momento è fuori dai piani del West Ham, che potrebbe essere disposto a cedere il giocatore in prestito. Operazione non semplice: sul croato, infatti, c'è molta concorrenza sul mercato.

Torino: Vlasic è l'obiettivo per la trequarti

Quello di Nikola Vlasic non è un nome nuovo per quanto riguarda il Torino. Sul croato classe 1997 la società del presidente Cairo si era già interessata a inizio mercato, individuandolo come sostituto per Brekalo. Vlasic ex CSKA Mosca ed Everton, ha giocato l'ultima stagione in Premier League collezionando 19 presenze e 1 gol. Con il club ha raggiunto anche la semifinale di Europa League. Adesso, il giocatore è in uscita dal club inglese, che potrebbe essere disposto a cederlo in prestito. La difficoltà per il Torino riguarda la concorrenza di varie squadre sul giocatore.