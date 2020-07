Torino, idea Sepe in caso di partenza di Sirigu

Conquistata matematicamente la salvezza, il Torino comincia a guardare al futuro, anche in ottica calciomercato.

La permanenza in Serie A non dovrebbe essere sufficiente per riconfermare in panchina Moreno Longo, con Marco Giampaolo primo favorito per raccogliere l'eredità dell'allenatore granata.

La società granata sta valutando anche un eventuale cambio in porta: in caso di cessione di Salvatore Sirigu, i dirigenti del Torino avrebbe individuato in Luigi Sepe l'elemento giusto per sostituirlo. Il cartellino del portiere è diventato recentemente di proprietà del Parma, che lo ha automaticamente riscattato dal Napoli a salvezza raggiunta.