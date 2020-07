Torino, da Linetty e Murru al sogno Schick: il punto

Salvezza ottenuta, il Torino adesso pensa a come rinforzare la propria rosa per la prossima stagione.

E il club granata, per l'attacco, sogna Patrik Schick, giocatore per cui Lipsia e Roma ancora non hanno trovato un accordo sul riscatto.

Per quanto rigurada la difesa, invece, al Toro interessa l'ex Sampdoria Andersen, attualmente al Lione.

Chi invece indossa adesso la maglia della Samp è Linetty che, insieme a Murru, si aggiunge ai nomi che compaiono sul taccuino granata.

Quattro nomi, altrettanti giocatori che hanno in comune un'unica cosa: sono stati tutti allenati da Marco Giampaolo, segno quindi di come possa essere lui il prossimo allenatore del Torino.