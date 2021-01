Torino, chiesto Sanabria al Betis

L'esonero di Giampaolo è ufficiale, il nuovo incarico di Nicola ancora no. Ma è questione di ore.

E il nuovo Torino che cambia allenatore guarda con interesse ad un nuovo possibile rinforzo per l'attacco: il club granata infatti ha chiesto al Betis Sanabria che proprio l'anno scorso fece molto bene al Genoa con lo stesso Nicola in panchina.

Il Torino vorrebbe accontentare il suo prossimo allenatore e questo nuovo innesto per l'attacco sarebbe il primo (gradito) regalo all'avvio della nuova avventura di Nicola alla guida dei granata.

Capitoli Kurtic, Bourabia e Diaw

Oltre a Kurtic, per il centrocampo si pensa poi a Bourabia (che piace anche al Verona). Il Sassuolo però non ha ancora deciso se farlo partire o meno. Contatti anche con Diaw del Pordenone, primo sondaggio per il giocatore che sta facendo benissimo in Serie B. Il Pordenone per cautelarsi ha già chiesto Baez al Cosenza. In uscita dai granata Simone Zaza, su cui c’è sempre il Benevento.