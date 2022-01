Torino, si cerca l'accordo con Ricci

Il Torino continua a lavorare per regalare Samuele Ricci ad Ivan Juric. Per la fumata bianca, però, manca ancora un ultimo tassello: l'accordo tra il club granata e il centrocampista azzurro, che non è stato ancora trovato.

A lavoro per l'accordo

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Torino ed Empoli hanno già raggiunto l'accordo per la cessione del classe 2001: trasferimento a titolo definitivo a otto milioni di euro più due di bonus Manca, però, quello tra il club granata e Samuele Ricci. Le parti continuano a lavorare per raggiungere un'intesa sull'ingaggio.

Il club toscano, invece, ha già individuato il sostituto del centrocampista dell'Under 21 italina: l'Empoli ha infatti chiuso per Valerio Verre, in arrivo dalla Sampdoria.