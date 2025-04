Le possibili scelte di Vanoli in vista della sfida casalinga contro l’Udinese

Entrambe a quota 40 punti, Torino e Udinese si affronteranno mercoledì 23 aprile nel match valido per il recupero della 33esima giornata.

Reduce da quattro risultati utili consecutivi, la squadra di Paolo Vanoli ha l’opportunità di ottenere il momentaneo decimo posto in solitaria.

Calcio d’inizio allo Stadio Olimpico Grande Torino alle ore 18.30.

Di seguito, le possibili scelte dell’allenatore del club granata.

Torino, la probabile formazione contro l’Udinese

Per il match casalingo, il Torino schiererà in porta Milinkovic Savic. Difesa a 4 formata dai centrali Maripan e Masina: sugli esterni spazio a Walukiewicz e Biraghi. A centrocampo agiranno Linetty e Ricci, supportati da Gineitis e Casadei. Dietro l’unica punta Adams, ecco Elmas.

TORINO (4-4-1-1, probabile formazione): Milinkovic Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina, Biraghi; Gineitis, Linetty, Ricci, Casadei; Elmas, Adams. Allenatore: Paolo Vanoli.

Dove vedere Torino-Udinese in diretta tv e streaming

La partita tra Torino e Udinese – valida per la 33esima giornata del campionato di Serie A e in programma mercoledì 23 aprile, alle ore 18.30 – sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e sul canale 214 (DAZN). In streaming sarà visibile sull’app DAZN, Sky Go e NOW.