Il Torino sta chiudendo per l'arrivo di Maripan dal Monaco. Il difensore cileno sarà il secondo difensore, dopo Walukiewicz, che i granata preleveranno in questi ultimi giorni di mercato. Operazione in dirittura d'arrivo.

Torino-Maripan, le cifre dell'operazione

Il difensore cileno arriverà in granata in prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro. Si tratta del secondo colpo di giornata in difesa per il Torino dopo l'operazione con l'Empoli per Walukiewicz. Nell'ultima stagione il classe '94 ha disputato 25 partita tra Ligue 1 e Coppa di Francia.