Torino-Marchwinski, il Lech Poznan chiede 5 milioni

Continua il pressing del Torino per Filip Marchwinski, promettente trequartista del Lech Poznan. I granata finora hanno raccolto informazioni e seguono con interesse il giocatore, in attesa di presentare un'offerta ufficiale al club polacco per il classe 2002.

Il Lech vuole almeno 5 milioni, ma allo stesso tempo sta valutando se trattenere Marchwinski per un altro anno e venderlo a cifre più importanti la prossima stagione.

Il ragazzo è infatti seguito anche dai top club europei, compresa la Juventus che potrebbe scatenare un derby di mercato. Anche se al momento, chi ha fatto più passi in avanti per Marchwinski resta il club di Cairo.