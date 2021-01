Il Torino cerca sempre rinforzi in attacco e Kouame resta il nome in cima alla lista. Tuttavia, se la Fiorentina non avrà intenzione di mollare il giocatore, il Toro ha pronto il 'Piano B'.

Si tratta di Sam Lammers dell'Atalanta, giocatore per il quale il club granata adesso ha mostrato interesse con una certa decisione.

In questa stagione l'olandese ha finora collezionato 9 presenze in Serie A e 2 gol.