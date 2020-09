Il Torino vuole Gian Marco Ferrari del Sassuolo.

I contatti sono stati avviati, con il club neroverde così come con gli agenti del giocatore, ma per il club granata non sarà facile.

La trattativa infatti è complessa visto che il Sassuolo non intende privarsi del giocatore che a Torino ritroverebbe Giampaolo in panchina.

Il Toro comunque ci prova e per Ferrari fa sul serio.