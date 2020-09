Tottenham, offerta da 50 milioni per Belotti: il Toro dice no

Il nuovo Torino di Giampaolo riparte dal suo capitano, ovvero Andrea Belotti (22 gol in 44 partite nell'ultima stagione). L'attaccante classe 1993, in granata dall'estate del 2015, si prepara a caricarsi la squadra sulle spalle e ad essere protagonista.

Il calciomercato, però, coinvolge tutti, pure la punta. Dalla Premier il Tottenham ha fatto un tentativo per l'attaccante del Torino e della Nazionale. Gli inglesi hanno offerto un prestito con diritto di riscatto per una cifra totale di 50 milioni di euro.

Il Torino ha fatto sapere agli Spurs che intende considerare solo eventuali offerte per una cessione a titolo definitivo.Offerta rimandata al mittente quindi. Si torna a parlare di Belotti in sede di mercato come accadde nel 2017, quando sul giocatore piombò il MIlan.