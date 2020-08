Torino, per l'attacco piace Tiquinho Soares

Il nuovo Torino di Marco Giampaolo comincia a prendere forma. Il ds Vagnati, infatti, è al lavoro per regalare all'ex allenatore del Milan degli innesti di qualità, ideali per il gioco del prossimo tecnico dei granata. In tal senso, un nome che piace molto per l'attacco è quello di Tiquinho Soares, classe 1991, brasiliano del Porto.

Arrivato al Porto nel gennaio 2017, il centravanti ha sempre giocato tra Brasile e Portogallo: Nacional e Vitoria Guimaraes le altre esperienze europee, 19 le reti del 2019-2020, in 40 presenze totali.

Con il Porto, in tre stagioni e mezzo, è arrivato a quota 65 in 140 presenze. Quasi un gol ogni due gare.

SIRIGU VIA? I POSSIBILI SOSTITUTI

Guardando invece a un possibile addio di Salvatore Sirigu, il Torino dovrà rinunciare al sogno-Meret, dopo che il Napoli ha chiuso esplicitamente le porte alla trattativa. Restano forti i nomi di Audero (Sampdoria) e Sepe (Parma), mentre per la difesa prosegue la trattativa per Murru.