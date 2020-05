Torino, dal gomito a Nkoulou al colloquio con Longo: la prima giornata di Vagnati

[videosky id="592467"][/videosky]

#Vagnatiday. È il primo giorno del direttore sportivo Davide Vagnati: lasciata la Spal, c'è ora il Torino. L'ufficialità è arrivata in mattinata, proprio come Vagnati è arrivato al Filadelfia, per conoscere il centro di allenamento, per conoscere la squadra e per parlare con Moreno Longo.

Un colpo di gomito a Nkoulou, una lunga chiacchierata con l'allenatore che dovrà traghettare la squadra fino alla salvezza. Per poi andare a discutere del suo futuro. I due si sono già parlati a lungo: un colloquio cordiale, per presentarsi e per capire come impostare questa parte finale di stagione, in attesa dell'ufficialità della sua ripresa. "Non vedo l'ora di cominciare" ha dichiarato (si ringrazia ToroNews per le immagini con le parole). Nel video in alto, il racconto della giornata.