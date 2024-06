Thuram-Juve, si lavora per limare le distanze: le ultime

Dopo Douglas Luiz (e Di Gregorio), la Juventus potrebbe presto "regalare" un altro acquisto al nuovo allenatore Thiago Motta.

Si tratta di Khephrem Thuram, figlio di Lilian e fratello minore di Marcus, attaccante dell'Inter.

I bianconeri hanno lavorato in questi giorni per completare l'acquisto del centrocampista del Nizza, classe 2001, con la trattativa che potrebbe concludersi già la prossima settimana.

Khephren Thuram-Juventus, gli aggiornamenti

La novità di queste ore sono i contatti tra l'agente del calciatore e il club francese: anche nella giornata di oggi, venerdì 28 giugno, ci sono stati dei colloqui per limare le distanze economiche tra le due società.

Ricordiamo che il Nizza ha fissato il prezzo: 20 milioni di euro. Una cifra che la Juventus vorrebbe raggiungere con una parte fissa più bassa, tra i 15 milioni e i 16 milioni di euro, con 5 o 4 milioni di bonus da aggiungere.

Di certo l'acquisto di Khephren Thuram potrebbe andare in porto più velocemente anche grazie alla cessione di Moise Kean alla Fiorentina, finalizzata nelle scorse ore. Sempre per il capitolo cessioni, si va verso l'ufficialità per quanto riguarda il passaggio di Enzo Barrenechea e Samuel Iling Jr all'Aston Villa. La prossima settimana arriverà invece la nota che riguarda l'acquisto di Michele Di Gregorio da parte del club bianconero.