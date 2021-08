Thuram, le ultime sull'infortunio. L'Inter insiste per Correa

Arrivano le prime notizie riguardo all'infortunio di Marcus Thuram, uscito al 20' durante la sfida del suo Borussia Mönchengladbach contro il Bayer Leverkusen.

Possibile interessamento al legamento collaterale del ginocchio per Thuram

L'infortunio dell'attaccante, come confermato dall'allenatore Adi Hütter, potrebbe riguardare il legamento collaterale del ginocchio destro. Thuram è uscito a metà del primo tempo dopo aver avvertito dolore in seguito ad un contrasto con Tah.

Hütter: "C'è stata una richiesta, ma vogliamo tenerlo"

Lo stesso allenatore tedesco inoltre, dopo aver confermato l'infortunio, ha dichiarato ai microfoni di Sky Deutshcland: "Confermo che c'è stata una richiesta. L'infortunio lo conferma qui? Volevamo tenerlo a prescindere da oggi. Vogliamo che i nostri migliori giocatori rimangano qui e Marcus è uno di loro"

In attesa di capire con certezza l'entità dell'infortunio, che potrebbe essere grave se confermate le prime indiscrezioni, l'Inter potrebbe insistere sulla pista Correa per quanto riguarda l'obiettivo in attacco.

Le mosse dell'Inter

Come confermato anche dal direttore sportivo della Lazio Igli Tare infatti, l'Inter è in contatto con la società biancoceleste per l'acquisto di Joaquín Correa. Se il grave infortunio di Thuram venisse confermato, i nerazzurri potrebbero così spingere per provare a chiudere la trattativa per l'attaccante argentino.

L'Inter vuole abbassare le richieste di Lotito e raggiungere la valutazione di 30 milioni di euro, ritenuta adatta al valore del giocatore. Se la Lazio non abbasserà le proprie richieste, la società nerazzurra a quel punto potrebbe andare alla ricerca di nuove soluzioni per il suo attacco.