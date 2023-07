Dopo una sola stagione in Serie A con lo Spezia, Holm è già seguito da tempo dalla Juventus e dall'Atalanta.

Spezia, Holm tra Juventus e Atalanta: la situazione

Per quanto riguarda i bianconeri, non c'è ancora l'intesa economica con lo Spezia per il trasferimento.

La Dea, invece, ha da poco fatto questa offerta: prestito oneroso a circa due milioni e diritto di riscatto fissato a otto. Anche in questo caso lo Spezia ha detto di no.

Nella prima annata in Italia il laterale svedese ha collezionato 20 presenze e 1 gol per poi saltare il finale di stagione a causa di un problema all'inguine.