Milan Futuro, Oddo: “Camarda imparerà a giocare più isolato”

Le parole dell’allenatore del Milan Futuro Massimo Oddo sulla posizione e le caratteristiche di Francesco Camarda.

Nella recente vittoria per 3-2 del Milan Futuro contro il Campobasso, Camarda ha segnato il suo terzo gol stagionale in campionato.

Massimo Oddo al termine del match ha elogiato il giovane attaccante Francesco Camarda, definendolo “un talento puro”.

Tuttavia, ha sottolineato la necessità per il giovane di adattarsi a giocare in posizioni più isolate in campo. Oddo ha spiegato che Camarda rende al meglio quando ha un compagno vicino, mentre Magrassi è più incline a svariare sul fronte offensivo.

“Il cambio Camarda-Magrassi è stato importante, penso che Francesco sia un talento puro ma non è detto che quando gioca con noi possa farlo con la sigaretta come si suol dire. Lui è un giocatore che sfrutta meglio quando ha qualcuno vicino, Magrassi è più mobile, gli piace più svariare. Con il tempo Camarda imparerà a giocare anche più isolato diciamo”, ha spiegato nel post partita l’allenatore.