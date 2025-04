Spagna, processo ad Ancelotti per presunta frode fiscale

Carlo Ancelotti a processo in Spagna per frode fisclae: gli ultimi aggiornamenti sul caso dell’allenatore del Real Madrid.

Carlo Ancelotti ha presenziato oggi davanti al Tribunale Provinciale di Madrid per rispondere all’accusa di presunta frode fiscale. La Procura sostiene che Ancelotti non abbia versato al fisco spagnolo un totale di 1.062.079 euro durante gli anni fiscali 2014 e 2015, periodo corrispondente al suo primo incarico alla guida del club madrileno. ​

Secondo l’accusa, l’allenatore del Real Madrid avrebbe omesso di dichiarare i proventi derivanti dallo sfruttamento dei suoi diritti d’immagine, che ammonterebbero a 1.249.590 euro nel 2014 e a 2.959.768 euro nel 2015. Per evitare la tassazione su tali introiti, l’allenatore avrebbe utilizzato una rete complessa di trust e società interposte con sede al di fuori della Spagna, al fine di occultare il reale beneficiario dei guadagni. ​

La Procura ha richiesto una pena di quattro anni e nove mesi di reclusione, oltre a una multa di circa 3,2 milioni di euro. Ancelotti, da parte sua, ha dichiarato di avere piena fiducia nella giustizia spagnola e di non essere preoccupato riguardo al processo. Ha inoltre affermato che la gestione delle sue questioni fiscali era affidata ai suoi consulenti e che non ha mai avuto l’intenzione di evadere il fisco. ​

Il processo si inserisce in una serie di casi simili che hanno coinvolto figure di spicco del calcio internazionale in Spagna, tra cui Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e José Mourinho, accusati in passato di reati fiscali e che hanno risolto le loro situazioni attraverso il pagamento di ingenti multe. ​

Quanto dura il processo e le parole di Ancelotti

Il procedimento giudiziario nei confronti di Ancelotti è previsto durare tre giorni e si terrà a Madrid. Resta aperta la possibilità di un accordo extragiudiziale che potrebbe evitare una condanna penale per l’allenatore italiano. ​

Ancelotti ha assicurato in conferenza stampa di non essere preoccupato della vicenda: “Ho fiducia cieca nella legge e nella giustizia. Mi infastidisce che dicano che ho frodato il fisco, ma testimonierò con entusiasmo”.