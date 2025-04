Wissam Ben Yedder, sondato dal Venezia durante la sessione invernale, ha scelto l’Iran: giocherà nel Sepahan FC.

Wissam Ben Yedder è ufficialmente un nuovo giocatore del Sepahan FC. L’attaccante francese, ex Siviglia, Monaco e Tolosa, ha raggiunto un accordo con il club iraniano dopo una trattativa che si è conclusa con successo. Il giocatore era stato sondato dal Venezia durante la sessione invernale di calciomercato.

Ben Yedder, giunto a Isfahan per sostenere le visite mediche e completare la firma del contratto, è stato annunciato dal club non appena si è aperta la finestra di trasferimento del Sepahan. La sessione era stata precedentemente chiusa dalla FIFA a causa di problematiche amministrative, ma è stata sbloccata dopo un lungo iter burocratico.

Il club si è immediatamente attivato per ottenere l’International Transfer Certificate (ITC) dell’attaccante, documento necessario per il suo utilizzo in campo. La FIFA ha rilasciato l’ITC pochi minuti prima della chiusura della finestra, permettendo così al giocatore di completare l’iter di tesseramento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da باشگاه فولاد مبارکه سپاهان (@sepahan_official)

Ora si attende il via libera dalla League Organization per la sua carta di gioco, che gli consentirebbe di scendere in campo già dalla prossima partita. Il giocatore ha scelto il club iraniano, unendosi al suo vecchio compagno di nazionale Steven N’Zonzi.