Spal, offerta al Napoli per Grassi. Si insiste per Valdifiori

La Spal ha presentato un'offerta al Napoli per Grassi e continua a insistere per Valdifiori

L’operazione Fares chiusa ormai definitivamente con il Verona, ma il calciomercato della Spal non si ferma. Il direttore sportivo Vagnati è al lavoro per provare a trattenere Alberto Grassi, centrocampista classe 1995 protagonista di un’ottima stagione proprio con la maglia della Spal: offerti 6 milioni al Napoli per riscattare il giocare, ma per chiudere la società azzurra ne chiede 8.

La Spal inoltre insiste sempre per Valdifiori: offerto un triennale al giocatore del Torino, con le parti che continuano a lavorare per provare a raggiungere un’intesa.