La Lazio è la prima scelta di Sow: il punto

La Lazio lavora per rinforzare il centrocampo a disposizione di Maurizio Sarri: il nome più caldo è quello di Djibril Sow, centrocampista di proprietà dell'Eintracht Francoforte.

Lazio, contatto tra Sarri e Sow in serata

In mattinata Sport1 aveva raccontato dell'inserimento del Siviglia per Djibril Sow. La Lazio però non molla e in serata c'è stato un contatto tra Maurizio Sarri e il calciatore.

Il calciatore ha qualche alternativa sul tavolo oltre alla proposta della Lazio, ma i biancocelesti sono la prima scelta per il centrocampista. La decisione di Sow arriverà a breve.

Nella passata stagione con l'Eintracht Francoforte, Sow ha raccolto 32 presenze in Bundesliga segnando anche 4 gol. Il classe 1997 ha giocato 8 partite nella scorsa Champions League, tutte da titolare. Si tratterebbe di un rinforzo di grande esperienza per il centrocampo biancoceleste.