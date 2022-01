Sensi chiede la cessione all'Inter: la Sampdoria attende

La Sampdoria, dopo aver riaccolto l'allenatore Giampaolo, adesso pensa al mercato: il club aspetta sempre Stefano Sensi, che ha continuato a chiedere all'Inter di essere ceduto.

Samp, pressing Sensi (ma sul mercato)

Il 26enne è voglioso di rilanciarsi, dopo aver giocato solo 195' in questa stagione. Dopo una serie di infortuni che lo hanno frenato negli ultimi mesi e dopo essere scivolato indietro nelle gerarchie di Simone Inzaghi, potrebbe iniziare presto la nuova avventura in blucerchiato. L'Inter ha continuato a chiedere tempo per prendere la decisione definitiva, ma potrebbe non averne ancora molto davanti a sé.