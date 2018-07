In questi istanti l'ex allenatore del Napoli e il suo futuro vice Gianfranco Zola stanno firmando a Stamford Bridge

Si conclude anche questa lunga storia di calciomercato e per Maurizio Sarri è arrivato il lieto fine: come raccolto dall'inviato di Sky Sport Massimiliano Nebuloni, l'allenatore sta firmando in quesi istanti il contratto che lo legherà al Chelsea. Con lui a Stamford Bridge anche Gianfranco Zola, che sarà il suo vice. Oggi il Chelsea ha ufficialmente esonerato Conte e si prepara ad annunciare un altro allenatore italiano che occuperà la panchina dei Blues.