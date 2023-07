Salernitana, c'è l'ok della Juventus per Ranocchia

La Salernitana spinge per Filippo Ranocchia della Juventus. I campani vogliono anche Miretti, ma al momento non è in uscita

La Salernitana, dopo l'inizio ufficiale della stagione con la conferma dell'allenatore Paulo Sousa, continua a lavorare per rinforzare il centrocampo: i campani spingono per Filippo Ranocchia, mezzala di proprietà della Juventus che ha disputato l'ultima stagione in prestito al Monza. C'è già l'ok del club bianconero al trasferimento: manca solo la decisione finale della Salernitana.

Salernitana, si insiste anche per Miretti, ma al momento non parte

Filippo Ranocchia nell'ultima stagione ha giocato 16 partite totali con la maglia del Monza, trovando anche il primo gol in Serie A con un bel calcio di punizione nella sconfitta per 4-1 contro il Milan. Ora Ranocchia potrebbe iniziare una nuova avventura, sempre in Italia. La Salernitana insiste con la Juventus anche per Fabio Miretti, ma al momento il classe 2003 non è in uscita: se ne riparlerà più avanti, ma la Salernitana in caso di cessione sarebbe in pole.