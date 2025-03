Le formazioni ufficiali scelte da Vieira e Giampaolo per Genoa-Lecce, gara d’apertura della 29ª giornata di Serie A

Ad aprire la 29ª giornata di Serie A ci sarà la sfida tra Genoa e Lecce, in campo alle 20:45 di venerdì 14 marzo dallo stadio Luigi Ferraris.

Le due formazioni non vengono da un ottimo momento, con la vittoria che manca rispettivamente da tre e da cinque partite.

La squadra di Vieira viene da due pareggi consecutivi, ottenuti contro Empoli e Cagliari. Prima, c’era stata la sconfitta contro l’Inter e la vittoria contro il Venezia. Per gli ospiti la vittoria manca invece dal 31 gennaio, quando riuscirono a portare a casa i tre punti contro il Parma.

Squadre che andranno dunque alla ricerca di punti importanti per raggiungere i propri obiettivi in campionato. Per farlo, i due allenatori hanno scelte le seguenti formazioni ufficiali per Genoa-Lecce.

Le formazioni ufficiali di Genoa-Lecce

GENOA (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Malinovsky, Miretti; Pinamonti. Allenatore: Patrick Vieira

A diposizione: Siegrist, Sommariva, Onana, Norton-Cuffy, Ekhator Osayuki, Matturro Romero, Badelj, Barbini, Carbone, Venturino, Nuredini, Papastylianou Lysandros

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Gallo; Coulibaly, Berisha, Helgason; Tete Morente, Krstovic, Perotti. Allenatore: Marco Giampaolo

A disposizione: Fruchtl, samooja, Rebic, Gaspar, Rafia, N Dri Konan, De Melo Veiga, Ramadani, Banda, Burnete, Karlsson, Coelho Oliveira, Kaba

Dove vedere la gara in tv e streaming

La gara tra Genoa e Lecce, con fischio d’inizio fissato alle 20:45 di venerdì 14 marzo, sarà trasmessa in diretta tv su Sky ai canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) .

Inoltre, sarà possibile seguire il match in streaming dall’app Sky Go o su Now.