Roma, Villar al Getafe: trattativa in chiusura

Trattativa in chiusura tra Getafe e Roma: Villar è vicino a trasferirsi in Spagna

È ormai quasi definitivamente arrivata ai titoli di coda l’avventura di Gonzalo Villar alla Roma. Il centrocampista giallorosso infatti è molto vicino a far ritorno in Spagna, dove lo attende il Getafe. Trattativa in chiusura tra i due club, con Villar che presto potrebbe lasciare ufficialmente il nostro campionato.

Zero minuti in questo campionato

Classe 1998, Villar è finito ai margini del progetto giallorosso in questa stagione: il centrocampista, infatti, è stato impiegato solo in 6 occasioni, una nel playoff di Conference League e 5 nella fase a gironi della stessa competizione. Zero invece i minuti collezionati in questo campionato.