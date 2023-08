Roma, sondaggio del Manchester United per Spinazzola

Sirene dalla Premier League per Leonardo Spinazzola. Dopo gli infortuni di Shaw e Malacia, il Manchester United ha fatto un sondaggio per l'esterno della Roma.

Nelle scorse settimane, l'ex Juventus e Atalanta aveva ricevuto anche una proposta dall'Al-Shabab.

Leonardo Spinazzola è arrivato alla Roma nel 2019. Fin dal suo arrivo è stato un giocatore importante formazione giallorossa, con l'unica defezione dovuta alla lesione al tendine d'achille rimediata durante gli Europei vinti con la maglia della Nazionale nel 2021.

Al suo rientro dopo circa dieci mesi d'assenza, l'esterno ha riconquistato la sua posizione in campo. Nell'ultima stagione con la Roma, l'ex Juventus ha collezionato 13 presenze in Europa League e 26 in campionato, il tutto condito da un gol per competizione.