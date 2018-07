Roma sempre vigile su Suso

L'incontro positivo con Alessandro Lucci per il rinnovo di Florenzi è stato utile per la Roma anche per parlare di Suso.

I giallorossi infatti restano sempre vigili sullo spagnolo del Milan, pur avendo anche altri obiettivi per quel ruolo (Bailey su tutti).

Il club comunque non ha abbandonato l'idea Suso e ne ha dunque riparlato oggi insieme al suo agente, lo stesso di Florenzi.

Non solo, sempre durante l'incontro con Lucci è stato affrontato anche il discorso Cuadrado: la Roma ha chiesto informazioni sul colombiano ma al momento non ci sono le condizioni per approfondire.