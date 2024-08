Il calciatore saudita sarà a Roma nelle prossime ore per le visite mediche

Come raccontato nelle scorse ore, Saud Abdulhamid sarà un nuovo giocatore della Roma. Il difensore sarà in città nelle prossime ore per le visite mediche.

Roma, Abdulhamid sarà in città per le visite mediche

Saud Abdulhamid partirà sabato 24 agosto e sarà a Roma per effettuare le visite mediche con i giallorossi: arriverà infatti nella giornata di domenica. Operazione chiusa a 2.5 milioni di euro dall'Al-Hilal.