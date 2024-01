Roma, Sanches potrebbe salutare: la situazione

Il calciomercato è entrato sempre più nel vivo, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. E' il caso della Roma, che dopo aver già preso in prestito dalla Juventus e fatto esordire Huijsen, potrebbe salutare anzitempo Renato Sanches.

Roma-Renato Sanches, già finita? La situazione

Renato Sanches potrebbe salutare la Roma già in questa finestra di calciomercato. Varie squadre, infatti, hanno chiesto informazioni sia alla società giallorossa che al Paris Saint-Germain, proprietario del cartellino del giocatore, per capire la situazione attorno al giocatore. Su tutte, il Besiktas e l'Olympiakos.

Renato Sanches è arrivato a Roma in estate nell'ambito della doppia operazione che ha riportato nella capitale anche Leandro Paredes. L'arrivo del portoghese si era deciso attraverso la formula del prestito oneroso da un milione di euro con obbligo di riscatto, fissato a 11 milioni nel caso avesse disputato il 55% delle partite disputate, 14 milioni con il 75%.

Questa prima metà di stagione non è stata positiva per Renato Sanches che, complici anche vari infortuni, lo ha visto scendere in campo in Serie A solamente 5 volte (segnando un gol), oltre a quattro in Europa League.