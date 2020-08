Ieri l'arrivo a Roma, oggi i primi controlli. Per Pedro sta per cominciare la nuova avventura in giallorosso. L'attaccante ex Barcellona e Chelsea si è presentato questa mattina a Villa Stuart per i primi controlli: oggi è stato eseguito un solo esame alla spalla operata, mentre è prevista per i prossimi giorni la visita per l'idoneità sportiva. Pollice alzato in segno di saluto: ecco le prime immagini.