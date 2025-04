Milan, Walker torna in gruppo: novità su Loftus-Cheek

Le condizioni di Kyle Walker e Ruben Loftus-Cheek in vista di Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Coppa Italia

Dopo la sconfitta interna subita contro l’Atalanta, lunedì mattina la squadra rossonera ha ripreso il lavoro sul campo di Milanello.

Si resta in attesa di notizie ufficiali sulle date dei rinvii delle quattro partite di Serie A, posticipate a causa della morte di Papa Francesco, nonché della conferma ufficiale di date e orari delle semifinali di ritorno di Coppa Italia.

Dopo l’1-1 dell’andata (reti di Abraham e Calhanoglu), l’ennesimo derby stagionale decreterà quale tra le due squadre di Milano strapperà il pass per la finale contro Bologna o Empoli.

Nel frattempo, Sérgio Conceição può sorridere per l’arrivo di una doppia notizia positiva.

Ruben Loftus-Cheek, Milan (Imago)

Milan, le ultime su Walker e Loftus-Cheek

Indisponibili causa infortunio da diverse settimane, i due calciatori inglesi hanno ripreso ad allenarsi insieme ai compagni. Sia Walker che Loftus-Cheek tornano, dunque, a disposizione dell’allenatore portoghese per Inter-Milan. L’ex terzino di Tottenham e Manchester City si candida anche per un posto nella formazione titolare nel caso in cui la partita si disputi mercoledì sera.

Due notizie positive per l’ambiente rossonero. Difatti, la posizione arretrata in classifica rende complesso l’accesso diretto alle coppe europee della prossima annata. Proprio per questo motivo, la vittoria della Coppa Italia potrebbe offrire una scorciatoia di fondamentale importanza verso la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League.