Roma, passi avanti per Nzonzi

Nuovi contatti nelle ultime ore con il Siviglia, la Roma continuare a lavorare per provare a portare in Italia Steven Nzonzi. Trattativa per il centrocampista classe 1988 che prosegue a fuoco lento, con le parti che piano piano stanno avvicinando domanda e offerta: manca però ancora uno sforzo da parte di entrambe le società per raggiungere l’accordo.

La Roma però spinge molto nonostante le difficoltà di questa trattativa, con la società giallorossa sempre più convinta di regalarsi un giocatore che il ds Monchi conosce bene avendolo portato a Siviglia e sempre molto apprezzato dall’attuale dirigente spagnolo.