Roma, in via di definizione Ndicka: passi avanti verso la formalizzazione

La Roma respinge il tentativo del Milan per l'arrivo di Ndicka e si avvicina alla formalizzazione

La Roma è sempre più sicura di avere in definizione l'arrivo del nuovo rinforzo per la difesa. Si tratta di Evan Ndicka. Il francese nei giorni scorsi ha ufficialmente lasciato l'Eintracht Francoforte a parametro zero.

Anche oggi i giallorossi hanno fatto nuovi passi in avanti verso la formalizzazione del suo arrivo, anche se ancora non è definitiva. Manovra utile per respingere il tentativo dell'ultimo minuto del Milan.

Ndicka è un difensore centrale francese classe 1999. In questa stagione con l'Eintracht Francoforte, ha raccolto 30 presenze in Bundesliga, segnando anche 1 gol. Gioca in Germania dal 2018 ed è stato tra i protagonisti della vittoria dell'Europa League nella scorsa stagione.

Prima di approdare all'Eintracht Francoforte, Ndicka aveva vestito la maglia dell'Auxerre, squadra con cui giocava da quando aveva 13 anni.