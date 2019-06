Roma-Napoli, operazione Manolas-Diawara: giovedì può essere il giorno giusto

Roma e Napoli al lavoro per trovare l'accordo per il trasferimento di Manolas in azzurro, dietro il pagamento della clausola, e l'arrivo in giallorosso di Diawara inserito nell'operazione.

Il giorno giusto per trovare l'intesa definitiva tra le parti può essere giovedì, quando sarà previsto un incontro.

Per i giallorossi comunque l'arrivo di Diawara non esclude quello di Veretout, visto che la Roma vuole chiudere per 2/3 centrocampisti per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca. Sul francese c'è anche il Milan, tuttavia al momento nè la Roma nè i rossoneri hanno ancora fatto un'offerta convincente al club viola.