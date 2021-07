Roma, accordo raggiunto con il Palmeiras per Viña

Domani la società giallorossa proverà a trovare anche l'accordo per il contratto

La Roma è a un passo da Matías Viña. I giallorossi hanno trovato l'accordo con il Palmeiras per il terzino uruguaiano, che arriverà per sostituire Spinazzola, dopo che quest'ultimo è rimasto ai box per la rottura del tendine d'Achille durante Euro2020.

Le cifre

La Roma per convincere il Palmeiras a dare l'ok ha aumentato i bonus. La trattativa quindi si è chiusa a 10 milioni di parte fissa più circa 3 di bonus appunto. Domani sarà la giornata dei contratti.

I giallorossi hanno fretta di chiudere, perché vorrebbero dare a Mourinho il prima possibile il terzino sinistro. La stagione della Roma è già iniziata d'altronde e l'allenatore portoghese ha già disputato la prima amichevole, battendo 2-0 la Ternana.

Il mercato

La Roma poi presguirà il ritiro in Portogallo dove dovrebber arrivare poi Viña. L'obiettivo della società infatti è quello di poter assicurare la presenza del terzino nel ritiro portoghese. Con il Palmeiras l'accordo ora c'è, domani servirà trovare quello con il terzino uruguaiano.

La Roma intanto è molto attiva anche in uscita. Pau Lopez è stato ufficializzato dal Marsiglia e ha salutato i giallorossi, mentre è sempre più vicino all'addio Justin Kluivert. L'olandese è vicino alla cessione in prestito al Nizza.