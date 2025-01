Genoa, iniziano le visite mediche per Otoa

Iniziate le visite mediche per il nuovo acquisto del Genoa.

Continua il calciomercato per il Genoa che vuole rinforzare la squadra di Vieira per la seconda parte della stagione.

È fatta ormai per Sebastian Otoa, che è arrivato a Genova oggi, mercoledì 15 gennaio, e poco fa ha iniziato le visite mediche.

Il classe 2004 è quindi pronto a indossare la maglia rossoblù dopo le esperienze nel campionato danese con il Roskilde e l’Aalborg.

Il difensore è il primo acquisto della società rossoblù dopo l’arrivo di Dan Sucu, che nelle scorse ore è diventato ufficialmente il presidente del club (Clicca qui per il comunicato ufficiale).

Genoa, Sucu: “Abbiamo bisogno di stabilità”

Dopo l’annuncio ufficiale, Dan Sucu ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da presidente del Genoa nella giornata di ieri, martedì 14 gennaio. “Obiettivi? Non dobbiamo avere un presente, ma anche un futuro. Per questo c’è bisogno di stabilità ed equilibrio, questa è la mia ossessione“.

Oggi, mercoledì 15 gennaio, arriva anche il primo acquisto sul mercato per rinforzare la rosa. Ma Sucu in conferenza stampa aveva dichiarato: “Ho conosciuto i ragazzi e l’allenatore, che sanno tutto quello che c’è da fare. Vieira ha la fiducia dei calciatori ed è la cosa più importante. Userò tutta l’energia mia e dei miei colleghi giovani per far arrivare questo club dove speriamo“.