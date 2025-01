Trattativa avanzata tra Inter e Newell’s per Perez: decisive le prossime ore.

L’Inter continua a trattare per Tomas Perez. La trattativa con il Newell’s Old Boys ormai è in una fase avanzata.

Il pacchetto per il singolo Perez dovrebbe essere di circa 7 milioni inclusi bonus, ma restano da chiarire i dettagli.

Maggiori novità arriveranno dopo la partita di oggi dei nerazzurri, mercoledì 15 gennaio, dove è atteso il presidente del Newell’s Ignacio Astore volato a Milano per chiudere l’operazione.

--> -->

L’Inter era interessata anche a Mateo Silvetti, ala del club argentino. La trattativa per portare in nerazzurro anche il classe 2006 risulta però essere più difficile.

Chi è Tomas Perez, centrocampista che piace all’Inter

L’interesse dell’Inter per Tomas Perez continua da settimane, come già raccontato. E le prossime ore potrebbero essere decisive, restano infatti solo i dettagli da chiarire.

Ma andiamo a vedere il suo rendimento. Il centrocampista argentino in questa stagione ha giocato 17 partite totalizzando un solo gol. Il classe 2005 inoltre milita anche nella Nazionale Argentina Under 20.