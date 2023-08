Roma, il punto sull'attacco: da Marcos Leonardo a Zapata

La Roma continua a voler a Marcos Leonardo per l'attacco. Dopo la decisione definitiva del Santos di non dare il via libera al trasferimento dell'attaccante, i giallorossi hanno trovato la formula giusta per accontentare tutte le parti (vista la forte volontà del giocatore).

Il club brasiliano, infatti, vuole mantenere l'impegno preso con il giocatore che ha già detto sì ai giallorossi e ha spinto molto per il suo passaggio in Italia.

Roma-Marcos Leonardo: si va verso gennaio

La Roma conta di avanzare nella trattativa per l'attaccante brasiliano con la volontà di chiudere l'operazione già ora con un preaccordo per gennaio. I giallorossi proveranno a definire all'inizio della prossima settimana per fare in modo che Marcos Leonardo raggiunga l'Italia e si metta a disposizione di José Mourinho nella finestra invernale di mercato.

Il punto su Zapata

Per quanto rriguarda invece Duvan Zapata, la Roma confida e spera di sbloccare il suo arrivo dopo le partite di domani di Serie A.

Sempre se l'Atalanta non cambia idea dopo l'infortunio di El Bilal Touré, i giallorossi puntano di trovare le ultime intese finali con giocatore e con club la prossima settimana.