Roma, Marcos Leonardo si rifiuta di giocare ma il Santos non molla

Continua l'eterna trattativa della Roma per portare Marcos Leonardo in Italia: il giocatore si rifiuta di scendere in campo, ma il Santos non molla

Prosegue la lunghissima trattativa della Roma per portare Marcos Leonardo in Italia: i giallorossi continuano a spingere per l'arrivo dell'attaccante brasiliano classe 2003, che ha comunicato al Santos che non giocherà più fino a quando Rueda sarà il presidente del club. Ma la società sudamericana ancora non apre alla cessione.

Roma, Marcos Leonardo non giocherà più col Santos

Il giocatore, quindi, ha comunicato al club che non vuole più scendere in campo e nella giornata di venerdì non partirà per Fortaleza per la prossima partita del Santos. Ma al momento la società brasiliana rimane irremovibile: non apre alla cessione di Marcos Leonardo. Nelle prossime ore bisognerà capire quanto la Roma possa permettersi di aspettare in questa vicenda, o se eventualmente, sia meglio virare su altri profili. Le intenzioni della Roma, in caso di arrivo di Marcos Leonardo, sarebbero di prendere anche un altro attaccante (c'è Zapata in lista).