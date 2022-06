Roma, in attesa di Celik spunta l'idea Lukic: il Toro non vuole cederlo

In attesa di chiudere la trattativa per Celik del Lille, la Roma pensa a Lukic del Torino per il centrocampo, ma i granata non vogliono cederlo

La Roma, in attesa di chiudere la trattativa per Celik (i giallorossi spingono per l'accordo tra domani e dopodomani), terzino destro del Lille, ha una nuova idea per il centrocampo, che potrà essere approfondita non appena verranno concretizzate alcune cessioni in quella zona di campo, specialmente Diawara e Veretout. Si tratta di Sasa Lukic del Torino. I granata, però non vogliono cederlo.

Foto Andrea Rosito

Roma, i numeri di Lukic

Sasa Lukic, nell'ultima stagione di Serie A, ha collezionato 34 presenze con la maglia del Torino, segnando 5 reti, di cui 3 su calcio di rigore, e servendo 4 assist vincenti ai compagni di squadra. E' stato certamente tra i giocatori più importanti nell'annata dei granata di Ivan Juric.