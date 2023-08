Roma-Lukaku, gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa LIVE

Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa in corso tra Roma e Lukaku

Continuano i contatti tra Roma e Chelsea per trovare l'accordo e portare in giallorosso Romelu Lukaku. Nelle ultime ore le due parti si sono avvicinate all'intesa per un prestito secco oneroso a 5 milioni di euro.





Roma-Lukaku, oggi possibile giornata decisiva: le ultime

Nella giornata di oggi (lunedì 28 agosto) è atteso anche l'attaccante belga a Londra dopo aver trascorso il weekend a Bruxelles.

L'incontro tra tutti i protagonisti potrebbe definire il triplice accordo con i giallorossi che hanno offerto al giocatore 7,5 milioni netti e stanno trattando con il suo agente le commissioni.

Il countdown continua...