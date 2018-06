Roma, Kluivert ha firmato: i dettagli dell'accordo tra club

Ieri sera è sbarcato in città, oggi ha sostenuto le visite mediche ed ora ha firmato il contratto che lo lega alla Roma. Justin Kluivert è il quarto rinforzo di Monchi per Di Francesco in questa sessione di calciomercato.

L'accordo tra i giallorossi e l'Ajax è stato trovato sulla base di 15 milioni più 2,5 di bonus ed una percentuale sulla futura rivendita dell'attaccante.

Adesso le parti stanno solo definendo le modalità di pagamento e non resta che attendere l'ufficialità di questo quarto colpo giallorosso dell'estate.