Roma, il futuro di Dzeko: tra l'Inter e un tentativo di rinnovo

Edin Dzeko e il suo futuro.

Sull'attaccante bosniaco c'è l'Inter ma la Roma non ha intenzione di abbassare le sue pretese economiche (20 milioni), sia perché Higuain ancora non ha aperto all'ipotesi giallorossa, sia perché Fonseca è soddisfatto del lavoro di Dzeko durante questo inizio della preparazione estiva.

L'allenatore giallorosso ha anche parlato con la società per fargli recapitare una proposta di rinnovo. E se il giocatore non firmerà (e vorrà andare a scadenza all’Inter), la Roma potrebbe anche decidere di tenerlo fino al termine del suo contratto. Fonseca lo considera un giocatore importante, forte, vede come si sta allenando e al momento sul mercato non c’è un valido potenziale sostituto pronto ad accettare la Roma. Inoltre, l'offerta dell'Inter non è ancora all’altezza della richiesta.

Quindi o i nerazzurri aumenteranno la proposta oppure il suo passaggio in nerazzurro si complica.