Il Fenerbahce vuole chiudere per En-Nesyri. Può tornare in auge David

Si complica la pista En-Nesyri per la Roma: il Fenerbahce spinge per chiudere entro 48 ore

La Roma è sempre alla ricerca di un attaccante da regalare a Daniele De Rossi dopo il ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea, a fine prestito.

I profili considerati con più attenzione in questi giorni dal club giallorosso sono quelli di Youssef En-Nesyri del Siviglia e di Alexander Sorloth del Villarreal.

Nei giorni scorsi la Roma aveva provato a insistere soprattutto per il marocchino, su cui però è molto forte il Fenerbahce di José Mourinho.

I turchi al momento spingono con decisione (offrono sei milioni al giocatore) per completare il trasferimento: l'intenzione è chiudere entro 48 ore. Per questo motivo, la pista che En-Nesyri si complica ulteriormente per la Roma.

Attenzione però anche al nome di Jonathan David del Lille: la Roma aveva già contattato l'agente del calciatore canadese senza però raggiungere un accordo economico, possibile che ci riprovi in queste ore viste le difficoltà per En-Nesyri e Sorloth.