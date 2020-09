Roma, i convocati per il Verona: presenti Dzeko e Kumbulla

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca l'aveva anticipato nella conferenza stampa di oggi: Edin Dzeko sarà convocato per la prima partita di campionato contro il Verona. Il club giallorosso ha reso nota la lista dei giocatori che partiranno per la trasferta contro i gialloblù. Presenti sia l'attaccante bosniaco che il neo acquisto Kumbulla.

Oltre a Zaniolo, assenti anche gli infortunati Fazio e Perotti. Non ci saranno Bruno Peres e Carles Perez ancora non recuperati dopo la positività al Covid-19. Prima convocazione ufficiale per Pedro. Ecco l'elenco completo:

[tweet id="1306977194070224899"][/tweet]