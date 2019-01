Roma, contatti con il Feyenoord per Karsdorp: idea prestito

Rick Karsdorp potrebbe tornare a casa, lì dove è cresciuto e diventato grande. Arrivato alla Roma nell'estate 2017 dal Feyenoord, dove Karsdorp ha fatto tutta la trafila delle giovanili per poi esordire in prima squadra, adesso il terzino classe 1995, dopo appena 18 mesi e 4 presenze in giallorosso, potrebbe fare il percorso inverso. Roma e Feyenoord stanno parlando in queste ore di un eventuale trasferimento di Karsdorp in Olanda, con il club capitolino che non vorrebbe privarsene a titolo definitivo e che, allo stesso tempo, desidera mandarlo a giocare con più continuità: la soluzione più gradita ai giallorossi sarebbe quella del prestito fino a fine stagione.